FRANCHI, I quattro scenari possibili

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine del Corriere Fiorentino oggi in edicola vengono mostrati i possibili 4 scenari per ottenere i soldi necessari per l'intero progetto stadio: Il Consiglio di Stato, l’intervento dei privati, l’accensione di un mutuo o, come auspica ancora il sindaco Nardella, la via diplomatica. Se quest'ultima, nonostante le richieste di collaborazione del Sindaco tra le varie forze politiche, e una sentenza del Consiglio di Stato prima delle elezioni amministrative di giugno sembrano ipotesi difficili, sul piatto rimangono solo due alternative. O l'Amministrazione Comunale accende un mutuo, anche se pure in questo caso ci sono delle complicanze, oppure un privato che decide di investire sul Franchi finanziando il progetto per propri tornaconti pubblicitari.

Tra i privati difficile, se non impossibile, un investimento da parte di Rocco Commisso, come già detto a più riprese dal patron viola.