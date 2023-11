C. FIESOLE, I precedenti in cui rimase deserta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo una serata passata a spalare fango e a togliere acqua dalle case colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulle zone di Prato e Campi Bisenzio, la Curva Fiesole ha annunciato che diserterà la sfida contro la Juventus. Una presa di posizione già nell’aria dalla mattinata di ieri, scrive il Corriere dello Sport, dopo che si era capito che l’intenzione non fosse assolutamente quella di rinviare la partita. Se in un primo momento sembrava che a saltare dovesse essere soltanto la coreografia, in programma per i 50 anni della Curva Fiesole, alla fine si è scelta la via dura e il boicottaggio dell’evento.

L’ultima volta che la Fiesole rimase deserta fu nella stagione 2021-22 con il tifo viola che protestò dopo che le limitazioni per il Covid imposero una capienza ridotta al 50%. Alcune contestazioni si ebbero anche durante le gestioni di Della Valle, Cecchi Gori, nel momento di rottura di inizio 2000, e con i Pontello, in un Fiorentina-Napoli del gennaio del ’90 in cui la Curva rimase vuota per protesta sulla futura cessione di Baggio.

Nel frattempo si continua ancora a fare la conta dei danni e - purtroppo - delle vittime. Ieri il ritrovamento del corpo di una 69enne ha fatto salire a sette il bilancio delle vittime e all’appello manca ancora un disperso. Le previsioni lasciano un po’ di cauto ottimismo ma la Protezione Civile ha firmato comunque un’allerta arancione fino alle 11:00 di oggi.