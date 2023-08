ARTHUR, Può essere l'unico volto nuovo in campo sabato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il giorno festivo, oggi la squadra di Vincenzo Italiano tornerà in campo in vista della partita di sabato contro il Genoa. Alla Viola aspettano 5 partite in 15 giorni, nelle quali sono presenti le due di Conference da non sbagliare. Per quanto riguarda i due attaccanti appena arrivati, Nzola e Beltràn, sarà difficile vederli titolari dal 1'. L'impressione è che il tecnico possa affidarsi all'usato sicuro. Ci saranno pochi volti nuovi negli undici titolari. Dei nuovi arrivati, probabilmente solo Arthur scenderà in campo dal primo minuto.

Davanti a Terracciano due dubbi e due certezze: le certezze sono Dodo e Milenkovic, i dubbi sono rappresentati dal doppio ballottaggio Quarta-Ranieri e Biraghi-Parisi. Accanto ad Arthur la mediana potrebbe completarsi con Mandragora e Bonaventura alle spalle degli attaccanti. Sabiri ha dimostrato di essere in forma e si candida per un posto a sinistra, Gonzalez ed Ikone rappresentano un punto interrogativo. È probabile quindi la titolarità di Kouame sulla fascia destra e a sorpresa l'attaccante titolare potrebbe essere Luka Jovic. La notizia è riporta da La Nazione.