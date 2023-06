RESTELLI A RFV, Castrovilli da tenere, alza il livello

FirenzeViola.it

Maurizio Restelli, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "In vista del futuro la Fiorentina dovrebbe fare un'analisi approfondita sulla base delle due finali perse, concentrandosi quindi sugli aspetti negativi di questa stagione. Penso che la società debba ragionare prima di tutto sul fatto di migliorare la difesa, che è stata carente in molte occasioni, e poi ovviamente su quello che è l'attacco, su quella che è la mancanza di un centravanti di qualità. Penso che i Viola debbano aspirare a un difensore fisico e di gran velocità, mentre per quanto riguarda la punta la Fiorentina dovrebbe cercare di investire su giovani di livello".

Cosa pensa di Castrovilli?

"A differenza di molti ho qualche dubbio su Castrovilli, soprattutto sul fatto che la società non abbia preso in considerazione altre alternative, lasciando irrisolta tale questione. Ritengo che sia necessario tenere un giocatore come lui perché comunque è un ragazzo che, quando è in forma, mette in mostra la qualità che ha, alzando così il livello della squadra".

Cosa pensa dell'idea di Maxime Lopez come sostituto di Amrabat?

"Secondo me è un buon giocatore, anche più tecnico di Amrabat; bisogna vedere quali saranno le idee di Italiano per la prossima stagione, oltre ai piani della società. Sarà importante per l'allenatore avere una società in grado di seguirlo e assecondarlo, soprattutto perché dopo le due finali perse quest'anno, l'anno prossimo i Viola dovranno fare un salto di qualità, cercando di alzare il livello e tornare a puntare all'Europa".