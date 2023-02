BOROZAN A RFV, Jovic ha ritrovato fiducia. Terzic...

L'ex calciatore serbo ed ora agente Vlado Borozan, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola weekend" per commentare la bella vittoria di giovedì contro il Braga e la grande prestazione di Luka Jovic.

Ora possiamo essere fiduciosi di Jovic?

"Non poteva essersi dimenticato come si gioca a calcio. Forse ci ha messo troppo tempo ad ambientarsi, ma è sempre stato un ottimo acquisto".

Ora i tifosi possono stare tranquilli?

"Lo spero. Lui è un ragazzo serio e responsabile, che finalmente sta trovando il giusto feeling con l'ambiente Viola, anche dopo le dichiarazioni".

Prosegue: "Non so perché in Serie A Jovic fatichi di più. Forse in Europa trova più spazio e in Italia le difese sono più solide. Lo stesso vale per la Fiorentina in generale".

Cosa ne pensa di Terzic?

"Avendo davanti Biraghi è normale avere poco spazio, però sta migliorando. Giocare poco è un fattore, ma va aspettato e lasciarlo andare via sarebbe stato un errore".

Un suo giudizio sulla stagione di Milenkovic

"Le aspettative erano alte. Magari ora è in una fase un po' più difficile, ma non si possono mettere in dubbio le sue qualità".

Ancora su Jovic: "Jovic è introverso, è abituato ad avere la squadra costruita intorno a lui. In Italia non ha trovato queste attenzioni e il gioco è diverso rispetto a quello che faceva all'Eintracht".

Su Nastasic: "Ha pagato gli infortuni, purtroppo gli hanno condizionato la carriera".