VIOLA, Una pioggia di milioni in caso di finale di Coppa

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stata quella legata al focus sui possibili introiti che la Fiorentina potrebbe ricevere da sponsor e non solo in caso di qualificazione alla finale di Coppa Italia (e conseguentemente alla Supercoppa italiana a quattro in Arabia) e all'evenutale trionfo nella finale di Roma del 24 maggio. Oltre al ritorno in termini d'immagine che garantirebbe la final-four di Riyadh, il passaggio del turno contro la Cremonese porterebbe automaticamente nelle casse della Fiorentina almeno 2 milioni di euro, cifra a cui si aggiungerebbero altri 5 milioni in caso di vittoria per un totale di 7 milioni di euro a sollevamento del trofeo. Per quanto riguarda invece la spedizione saudita, il nuovo accordo tra Lega Serie A ed il governo saudita porterà nelle casse della Lega 23 milioni, da dividere (non equamente) tra le quattro squadre partecipanti, che guadagneranno minimo 4 milioni, cifra che potrebbe salire a 7 milioni in caso di trionfo a Riyadh.

