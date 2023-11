STATISTICHE, Il mal di rimonta viola in numeri

FirenzeViola.it

Tra le notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it ecco l'analisi riguardante alcuni dati legati alla Fiorentina. La sconfitta della Fiorentina contro la Juventus, oltre a confermare che i viola stanno attraversando il primo (e speriamo ultimo) vero momento di crisi della stagione, ha certificato quello che ormai da svariati anni è un difetto cronico che la squadra si porta dietro, ovvero la frequente incapacità - quando Biraghi e compagni vanno per primi sotto nel punteggio - di riuscire a ristabilire la parità o meglio ancora di ribaltare del tutto la partita. Da quando Italiano è sulla panchina dei viola, tra tutte le competizioni la Fiorentina è passata per prima in svantaggio (dunque sotto di 1-0) in 45 occasioni e solo in 16 circostanze sono alla fine riusciti ad evitare il ko.

