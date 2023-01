NICO, Agenti in pressing, ma la Viola (per ora) fa muro

L'entourage di Nico Gonzalez non sembra mollare la presa in ottica Leicester. Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, gli agenti dell'argentino stanno continuando a fare pressione affinché le Foxes tentino di affondare ulteriormente il colpo, offrendo alla Fiorentina (che al momento non ne vuole sapere) una cifra che possa superare addirittura i 40 milioni di sterline. Nel caso dovesse arrivare quest'offerta, gli agenti di Nico Gonzalez sono convinti che la dirigenza viola possa mettersi al tavolo con il Leicester ed intavolare una trattativa.