© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La lunga attesa, di fatto cominciata un minuto dopo l’amaro finale dell’ultimo atto di Conference a Praga, quella per un pronunciamento della Uefa che possa chiarire oneri e onori della prossima stagione. Mentre il mondo viola tiene vivi dibattiti e confronti sul mercato che verrà, dovendosi gioco forza adeguare alle varie voci come uniche indicazioni delle prossime mosse, è l’immediato futuro l’argomento sul quale il club attende di dire la sua, e purtroppo di alternative non sembrano essercene.

Perchè intanto dalle stanze delle istituzioni europee non sembra filtrare niente in merito al destino della Juventus, settima classificata nel campionato appena concluso e per questa meritevole di qualificazione alla prossima Conference League, e perchè l’esito finale di un braccio di ferro cominciato con la storia della Superlega sembra pressoché impossibile da prevedere. Tutte incognite destinate a frenare le prime riflessioni in ottica estiva, fosse solo per farsi un’idea numerica dei rinforzi che serviranno.

Uno stallo che probabilmente non avrà troppe ripercussioni se, come pare, la Fiorentina ha già avviato i primi sondaggi per i rinforzi del prossimo anno (Orsolini, Berardi, ma anche le punte e le cessioni pressoché scontate di Amrabat e Igor dopo il mancato rinnovo di Saponara) ma che certamente frena il viaggio sulle ali dell’entusiasmo di un popolo viola alla disperata ricerca di riscatto dopo la doppia delusione che ha chiuso l’ultima stagione. Una voglia di rivalsa che riguarda certamente anche l’Europa, magari incassando il giusto premio a una condotta assai lontana da quelle che rendono oggi la partecipazione dei bianconeri alle prossime competizioni europee come minimo in dubbio.