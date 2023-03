ECCO IL SIVASSPOR: E I PRECEDENTI CONTRO I CLUB TURCHI SORRIDONO

La Fiorentina si prepara per tornare a giocare gli ottavi di una competizione europea dopo ben otto anni. Domani all'Artemio Franchi arriveranno i turchi del Sivasspor, squadra non insormontabile ma inevitabilmente alimentata dall'entusiasmo di affrontare una delle compagini storicamente più accreditate del campionato italiano. "Non c'è nessuno di noi che pensi che siamo favoriti" la doverosa premessa esplicata oggi in conferenza stampa dal tecnico Vincenzo Italiano.

D'altro canto è giusto sottolienare come i precedenti con le avversarie ottomane sorridano alla Fiorentina. A partire dal 1972-73, quando la compagine gigliata batté nell'allora Coppa Uefa l'Eskisehirspor sia all'andata (2-1) che al ritorno (3-0). Dopodiché, nel 1975-76, il confronto in Coppa delle Coppe con l'Eskisehirspor, superato prima 3-0 e poi 0-3. Infine lo scontro della squadra allenata da mister Ferruccio Valcareggi faccia a faccia col Fenerbahce, steso 0-1 in trasferta e 2-0 in casa.

Un trend, insomma, più che positivo, sempre tenendo a mente tuttavia quel 3-0 incassato a settembre in casa dell'Istanbul Basaksehir. "L'Europa ti toglie ma ti dà anche tanto - la precisazione odierna di Italiano - Domani devono rimbombare nello spogliatoio le parole per avere il massimo della concentrazione". La Fiorentina scalda i motori, c'è voglia di regalare ai tifosi una gioia provando a ipotecare fin da subito il passaggio ai quarti di finale del torneo.

Coppa UEFA 1972-73

1° Turno - Andata: Eskisehirspor-Fiorentina 1-2

1° Turno - Ritorno: Fiorentina-Eskisehirspor 3-0

Coppa delle Coppe 1975-76

1° Turno - Andata: Besiktas-Fiorentina 0-3

1° Turno - Ritorno: Fiorentina-Besiktas 3-0

Coppa Uefa 1984-85

1° Turno - Andata: Fenerbahce-Fiorentina 0-1

1° Turno - Ritorno: Fiorentina-Fenerbahce 2-0

Conference League 2022-23

Girone A - Andata: Istanbul Basaksehir-Fiorentina 3-0

Girone A - Ritorno: Fiorentina-Istanbul Basaksehir 2-1