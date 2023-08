MORATA, Chiude alla Roma: "Non è un'opzione"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Alvaro Morata chiude alla Roma, una delle principali pretendenti all'attaccante spagnolo. Intervistato dall'emittente messicana Tudn, la punta dell'Atletico Madrid ha spento, al momento, le speranze del club giallorosso di poterlo schierare nel prossimo campionato. Ha però anche aggiunto parole di apprezzamento per il tecnico José Mourinho, suo principale estimatore: "Sono felice di essere in Messico con la squadra. Noi giocatori non possiamo controllare il mercato, ma la Roma al momento non è un'opzione, non è nella mia testa.

José Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio". (ANSA).