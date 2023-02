MILAN, Giroud: "Ci siamo rialzati nelle ultime tre sfide"

Intervistato da DAZN, Olivier Giroud, attaccante del Milan, che sabato 4 marzo sfiderà la Fiorentina, ha parlato del momento attuale dei rossoneri: "Dopo un gennaio eravamo tutti delusi e avevamo bisogno di una partita per rialzarci e lo abbiamo fatto con Torino, Tottenham e Monza. Non siamo stati perfetti ma per la fiducia sono state tre partite importanti e l'Atalanta sarà anche importantissima: anche loro sono in corsa per la Champions. Milan-Roma? Sono stato sostituito all'85° minuto e pensavo di aver fatto bene e avevo il sorriso. In quel momento potevamo ancora sognare allo Scudetto ma dopo quella partita c'è stato un punto di svolta nella stagione. Fa male quando vedo queste immagini: alla prima occasione delle squadre avversarire prendevamo gol. Abbiamo fatto fatica a pressare insieme e a essere compatti: eravamo timorosi. Il futuro? Dobbiamo stare uniti. L'obiettivo è di continuare al Milan e spero di trovare un accordo. Stiamo parlando e penso che le cose andranno per il verso giusto".