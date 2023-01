MANDRAGORA, Spero di tornare col Toro. Rocco...

"Sono rientrato dalle vacanze e purtroppo per un piccolo sovraccarico al flessore sto lavorando per rientrare. Spero di essere prossimo al rientro". Rolando Mandragora ha parlato al canale Tik Tok della Fiorentina, facendo un punto sulla situazione sua e della sua squadra all'indomani della vittoria contro la Sampdoria: "Per noi è veramente importante avere i tifosi al Franchi, li sentiamo e ci danno una carica importante per fare risultato. Coro preferito? L'inno della Fiorentina, anche perché sarò onesto: quando siamo in campo è difficile sentire distintamente gli altri cori".

La sosta?

"Di solito ci fermavamo solo per una-due settimane, è stata una cosa anomala ma ce la siamo presa così".

Amrabat?

"È un grande, gli vogliamo tutti bene e ha fatto un grandissimo mondiale".

Bei risultati al rientro.

"Siamo ripartiti bene, non era facile partire come abbiamo fatto e consolidare i risultati che avevamo fatto nella prima fase di campionato. Sono elementi importanti da cui partire".

La partita più bella fin qui?

"La prima, anche se da subentrato: il gol all'ultimo contro la Cremonese è stato unico ed emozionante".

Con chi scherza di più?

"C'è grande empatia con tutti, anche se passo più tempo con gli italiani. Ci divertiamo a giocare alla play: Ranieri è il più bravo, gli altri sono un disastro come me".

La presenza di Commisso?

"Un piacere riaverlo con noi, è anche una spinta emotiva in più perché vediamo la passione che mette. Il presidente tiene al fatto che ci divertiamo".

Troviamo una squadra solida con giocatori di grandi qualità e individualità importanti. Dovremo fare attenzione in entrambe le fasi, poi dovremo seguire ciò che ci dirà il mister".

La Coppa Italia?

"Mi auguro di ottenere risultati rosei: affrontiamo il Torino in coppa e in campionato, per me è una partita speciale perché lì sono stato davvero bene. Affronterò queste partite con grande emozione. Spero di rientrare per queste partite".