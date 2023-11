LEGA SERIE A, Simone Inzaghi tecnico del mese di ottobre

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il premio Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Frosinone, in programma domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria che ha valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 7ª alla 10ª della Serie A TIM 2023/2024.

"Dieci gol fatti e solo due subiti esprimono la misura dell'ottimo mese di ottobre dell'Inter di Simone Inzaghi - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo - I nerazzurri sono ormai perfetta espressione delle idee tattiche del tecnico piacentino, con un gioco offensivo e spettacolare unito a una grande compattezza in fase difensiva. La capacità di Inzaghi di utilizzare al meglio la profondità della rosa che il Club gli ha messo a disposizione ha portato l'Inter a conquistare la testa della classifica con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato". (ANSA).