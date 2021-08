LEGA A, Nuova assemblea dei club il 13 agosto

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Nuova assemblea in vista per i club di Serie A. È stata infatti convocata per il prossimo 13 agosto, alle 10, in videoconferenza una assemblea della Lega Serie A. Tra i temi all'ordine del giorno le società discuteranno relativamente alla richiesta di Dazn di deroga per la "concessione ad un primario operatore di una sublicenza non esclusiva dei diritti audiovisivi del Campionato Serie A fruibili da parte dei soli Utenti Commerciali". Si tratta di un primo passaggio per quanto riguarda la trattativa tra Dazn e Sky per trasmettere anche le 7 gare in mano alla piattaforma streaming nei locali pubblici come hotel, bar e ristoranti: Dazn, tuttavia, sta lavorando su questo fronte anche con Tim. Tra gli altri punti dell'ordine del giorno, i club parleranno anche dei diritti tv per l'area Medio Oriente e Nord Africa nel prossimo triennio. (ANSA).