GENOA, Per l’attacco piacciono Nzola e l’ex Piatek

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Anche il Genoa in fila per M'Bala Nzola per la stagione del ritorno in Serie A: l'attaccante ha da poco rinnovato fino al 2026 e nel contratto è prevista una clausola rescissoria di 8-10 milioni che però, con la retrocessione in B, potrebbe essere ridiscussa. Tra i giocatori che piacciono ai rossoblù, scrive oggi Il Secolo XIX, c'è Duvan Zapata, reduce da una stagione un po' sfortunata all'Atalanta: due reti in campionato e tanti problemi fisici. Resta in corsa anche Krzysztof Piatek: il centravanti polacco non sarà riscattato dalla Salernitana e da luglio tornerà a Berlino, sponda Hertha. La società dei 777, appena retrocessa in B, deve rivedere un po' il suo monte ingaggi e Piatek sembra destinato a partire.