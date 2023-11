FOTO, Chino e Nico già in aereo direzione Argentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

>Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia il difensore viole Lucas Martinez Quarta che lo ritrae, assieme a Nico Gonzalez, all'interno di un aereo che li porterà immediatamente in Argentina per il ritiro con la propria Nazioanle. L'Albiceleste sarà infatti impegnata in due match importantissimi per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio: alle 01:00 italiana di venerdì 17, a Buenos Aires, ospiterà l'Uruguay, mentre alle 01:30 italiane di mercoledì 22 i ragazzi di Scaloni si sposteranno al Maracanã di Rio de Janeiro per il Superclasico contro il Brasile.