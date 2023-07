DAVID SILVA, Si ritira dal calcio a 37 anni: "Giorno triste"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

David Silva lascia il calcio giocato. Il fantasista della Real Sociedad è stato costretto ad appendere gli scarpini al chiodo a 37 anni per un gravissimo infortunio al ginocchio. "Oggi è un giorno triste per me. Oggi devo dire addio a ciò a cui ho dedicato tutta la mia vita. Oggi devo dire addio a dei compagni che per me sono come una famiglia. Mi mancherete molto. 'Ches', 'armeros', celtiñas, 'citizens' e 'txuri-urdines', grazie, perché mi avete fatto sentire come a casa mia", ha dichiarato lo spagnolo in un emozionante video diffuso attraverso i suoi canali social.

Di seguito l'annuncio di David Silva su Twitter.