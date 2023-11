COMMISSO, Presente alla Columbia per gara femminile

FirenzeViola.it

Domenica all'insegna del calcio per la famiglia Commisso, con Rocco, la moglie Catherine e il figlio Joseph che, dopo aver visto la Fiorentina battere al Franchi per 2-1 il Bologna, si sono recati alla Columbia University per vedere il match tra Columbia Women’s Soccer e Rutgers, con le padrone di casa che si sono imposte per 2-1 accedendo per la prima volta nella loro storia al secondo turno del Torneo NCAA.