ARTHUR, Esulta sui social: "Inizio perfetto, gran lavoro"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Inizio perfetto! Gran lavoro di tutta squadra per fare il primo passo, continuiamo così!". Così il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo, protagonista a Marassi di una prestazione di livello, ha celebrato la vittoria della squadra per 4-1 sui social. Un esordio praticamente perfetto sia da parte della formazione di Italiano che del centrocampista arrivato questa estate dalla Juventus in prestito.