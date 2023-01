A. ROSSI, Niente Fiorentina. Ha firmato con il Flamengo

Ambito anche in Serie A (sulle sue tracce sono state segnalate negli ultimi tempi Inter, Roma, Fiorentina e Udinese), il portiere Agustin Rossi non giocherà però nel nostro campionato, almeno non nella prossima stagione. In scadenza di contratto con il Boca Juniors, l'estremo difensore argentino classe 1995 dalla prossima estate sarà un nuovo giocatore del Flamengo, squadra di riferimento in Brasile, con cui si è accordato a costo zero. Ha firmato un accordo che scadrà il 31 dicembre 2027.