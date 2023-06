PILLON A RFV, La Viola deve puntare su Sottil, ha qualità

FirenzeViola.it

L'allenatore Giuseppe Pillon si esprime così a Radio FirenzeViola, per parlare di Riccardo Sottil, dato che lo aveva allenato al Pescara: "Sottil è un giovane sul quale la Fiorentina deve puntare. La Viola deve puntare su di lui e lui sulla Fiorentina, ha le qualità e le ha dimostrate".

Sottil ha fatto la differenza in Primavera, ma può farlo in prima squadra?

"Fa la differenza in Primavera, poi quando passa in prima squadra il discorso cambia moltissimo. Io quando l'ho allenato a Pescara, all'inizio era altalenante, poi ha dimostrato di potere essere titolare. La personalità non gli manca: punta e salta l'uomo, questi giocatori sono utili. Negli ultimi metri deve essere più freddo, perché deve fare più gol".

Anche a Pescara era freddo negli ultimi metri?

"Deve imparare ad essere più decisivo. Due gol sono pochi per un attaccante esterno. Lui rende al massimo sulla fascia sinistra, puntando l'uomo e andando verso l'interno. Io nel futuro lo vedo così".

La Fiorentina è partita con il 433 ma poi è passato al 4231. La prossima stagione con che modulo giocherà?

"Dipende dai giocatori che ci sono. Se ci sono Bonaventura, Castrovilli è un conto, però tipo Sabiri è quasi una seconda punta, potrebbe stare bene nel 4231 ma non mezz'ala nel 433. Io penso comunque che Italiano tornerà al 433, perché quello è il suo credo".

Castrovilli o viene posto tra i leader della squadra oppure potrebbe partire.

"Castrovilli io lo vedo mezz'ala: è perfetto per il 433. Per Italiano, lui e Bonaventura sono molto importanti, non credo partirà".

Quanto toglie un preliminare come quello della Fiorentina giocare contro il Twente?

"Toglie molto. Devi essere abituato a giocare quelle competizioni. Si gioca ogni tre giorni. Noi al Chievo, quando abbiamo fatto i preliminari di Champions, non eravamo pronti mentalmente a tutto quel sacrificio e siamo andati in difficoltà. Italiano è stato molto bravo a gestire le energie ed andare avanti".