FIO-JUV, Arriva il 3° ko di fila: i bianconeri vincono 1-0

La Fiorentina, dopo Empoli e Lazio, perde la sua terza gara di fila, mentre la Juventus non lascia scappare l’Inter, e nell’undicesima giornata di Serie A sbanca il Franchi di “corto muso” per 1-0. Basta un gol di Miretti al 10’ ai bianconeri per prendere i tre punti, oltre ad un super Szczesny che nel primo tempo evita il pari in due grandi occasioni: prima su Nico Gonzalez, poi sulla punizione di Biraghi. Ottavo successo in campionato per Allegri, che sale a 26 punti e torna a -2 dai nerazzurri di Inzaghi.

In avvio i viola propongono il solito possesso palla prolungato, ma a colpire sono gli ospiti, al decimo minuto: giocata di Rabiot per la corsa di Kostic sulla sinistra, cross basso rasoterra dentro l’area che pesca l’inserimento perfetto di Miretti, che fa 1-0 con il piattone destro. La reazione degli uomini di Italiano c’è ed è rabbiosa, con un Nico Gonzalez sugli scudi. L’argentino impegna Szczesny poco prima della mezzora con un gran sinistro da fuori, ma il portiere polacco si fa trovare pronto. Anche Kouamé è molto attivo per i toscani, i quali però non riescono a riportare l’incontro in equilibrio prima del duplice fischio. Al rientro dopo l’intervallo gli uomini di Allegri cercano subito di spingere forte alla ricerca del raddoppio, ma la squadra di Italiano si difende senza rischiare eccessivamente.

Verso l’ora di gioco i viola si riprendono le redini del gioco, con l’ingresso di Bonaventura che aumenta la qualità in trequarti. I padroni di casa cercano in tutti i modi di strappare il punto del pareggio, ma i bianconeri resistono fino alla fine del recupero, con un Rugani praticamente perfetto in un paio di chiusure decisive. Vince la Juventus e sale a 26 punti, tornando a -2 dall’Inter. Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Fiorentina, dopo quelle contro Empoli e Lazio.