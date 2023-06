UNDER 17, Viola schianta Juve per 4-0 e passa il turno

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina Under 17 ha schiantato i pari età della Juventus nel ritorno dei quarti di finale per la corsa scudetto. Dopo il 3-1 patito all'andata, al Bartolozzi di Scandicci i viola di Galloppa hanno inflitto un sonoro 4-0 ai bianconeri, con le reti di Rubino, Fortini, Puzzoli e Braschi. Fiorentina che quindi ribalta il punteggio totale e passa il turno andando in semifinale, proseguendo la corsa al tricolore.