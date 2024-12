PRIMAVERA, Fiorentina show: vince 3-0 e vola in vetta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Under 20 batte la Lazio 3-0 nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato Primavera al Viola Park e vola in vetta alla classifica con 30 punti mettendosi alle spalle il Sassuolo di Bigica, prossimo avversario dei viola, ora secondo a 28. I gol tutti nel primo tempo con Tarantino bravo al 21' ad approfittare di una respinta corta di Renzetti e a dare la zampata vincente in rete nella mischia.

Al 27' eurogol da 25 metri di Caprini che non lascia scampo al portiere biancoceleste, che al 42' deve arrendersi, non esente da colpe, anche a Braschi bravo ad approfittare dell'errore avversario. Nella ripresa la gara si "addormenta" con la Fiorentina che può gestire il risultato anche perché la Lazio all'80' rimane anche in dieci per l'espulsione di Di Tommaso.