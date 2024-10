PRIMAVERA, Rubino e Caprini regalano il 1º posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Grandissima vittoria contro la Juventus per la Fiorentina di Daniele Galloppa, che sbanca l'Allianz Training Center di Vinovo grazie ad un gol per tempo realizzato da Rubino e da Caprini. Parte forte la Fiorentina che va in vantaggio dopo 23' grazie al rigore trasformato da Rubino per il precedente fallo del bianconero Grelaud ai danni di Trapani. Nella ripresa Fiorentina vicina al raddoppio con Romani direttamente su punizione, il cui tiro si stampa sulla traversa. Sembra il preludio al più classico dei "gol sbagliato, gol subito", con la Juventus che riprende in mano il pallino del gioco, andando più volte vicina al pareggio tra il 55' e il 65'.

Alla fine però è Maat Caprini a mettere il punto esclamativo alla gara con un super gol da posizione defilata. Fiorentina che con questa vittoria supera la Roma e la Juventus e sale momentaneamente al primo posto in classifica con 15 punti, in attesa del Milan (13 punti) che alle 13:00 giocherà a domicilio contro il Bologna.