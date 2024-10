SERIE B, Oltre a Fortini convocati Distefano e Lucchesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Oltre a Alessandro Bianco in prestito al Monza in Serie A e ai prestiti all'estero, alcuni giovani calciatori gigliati sono a farsi le ossa in Serie B. Tra questi Niccolò Fortini, fresco di convocazione con la nazionale U19 (QUI la news completa su FirenzeViola.it), Filippo Distefano e Lorenzo Lucchesi. Tutti e tre i giovani calciatori di proprietà del club viola sono stati convocati per le sfide del weekend dalle loro rispettive squadre.

Fortini questa sera sarà impegnato, da titolare, in Sampdoria- Juve Stabia, mentre domani alle 15:00 Distefano prenderà parte al match tra il suo Frosinone e la Carrarese e Lucchesi sfiderà con la sua Reggiana lo Spezia. Domenica poi sarà la volta di Amatucci che affronterà con la sua Salernitana il Palermo.