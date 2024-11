UNDER17, Italia-Galles 4-0. Esordio per il viola Perrotti

FirenzeViola.it

© foto di José María Díaz Acosta

Dopo il successo contro San Marino per 5-0 del 5 novembre, l'Italia questa mattina ha battuto anche il Galles per 4-0. La formazione allenata da Massimiliano Favo di fatto con questo successo stacca il biglietto per il prossimo turno eliminatorio verso l'Europeo di categoria che si terrà in Albania dal 19 maggio al primo giugno 2025. Rassegna continentale a cui l'Italia, in caso di qualificazione, si presenterà come campione in carica.

A segno per gli azzurri Blini, Damiano, Campaniello e Inacio. Da sottolineare l'esordio, dopo la panchina contro San Marino, del classe 2008 della Fiorentina Alessandro Perrotti. Il terzino sinistro viola, che lo scorso giugno ha firmato il primo contratto con il club gigliato, è entrato al minuto 80 al posto del calciatore dello Stoke City Giani.