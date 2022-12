PIOLI, Revoca giorno riposo dopo sconfitta con Psv

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Oggi riposo, anzi no. Tutti in campo per preparare il match contro la Salernitana del 4 gennaio. Stefano Pioli conosce l'importanza di ripartire bene, impedire al Napoli di allungare ancora il divario e tenere a bada le altre rivali. Per questo il tecnico del Milan ha revocato il giorno di riposo previsto inizialmente per oggi, 31 dicembre Paolo Maldini e Ricky Massara, direttore dell'area tecnica e direttore sportivo, hanno supportato Pioli in questa decisione. I giocatori non si sono opposti, consapevoli dell'importanza del momento e della necessità di ritrovare ordine ed equilibrio sfruttando i pochi allenamenti a disposizione da qui alla prossima partita. Non una punizione per la sconfitta di ieri in amichevole contro il Psv per 3-0, ma di sicuro un segnale lanciato dal tecnico, probabilmente per permettere anche agli ultimi reduci del Mondiale, da Theo e Giroud fino a Leao, di essere pronti per la ripresa a Salerno. (ANSA).