IACHINI, Vlahovic è cresciuto anche grazie a me

Il tecnico del Parma Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana parlando anche dei giovani che sta lanciando e ha lanciato nella sua carriera: “Sabato abbiamo giocato con tre giocatori sopra 26 anni, Vazquez, Danilo e Osorio. Ma la squadra sta tracciando un programma che comprende la crescita dei giovani. Quando cambi uno con l'altro o quando vedi qualcuno che supera l'altro non ci facciamo problemi a farlo giocare. L'abbiamo fatto con Bernabé, con Bonny, poi magari in campo salta fuori l'emozione ma hanno caratteristiche importanti. Belotti all'Albinoleffe era una punta, non stoppava la palla, veniva al campo alle 7 e si allenava. Uguale Dybala, non lo conosceva nessuno, era un bambino, come Vlahovic. Nainggolan giocava punta, l'ho messo centrocampista per migliorare la tecnica individuale, il calcio fa questo. Abbiamo tanti giovani, c'è potenzialità ma ancora non ci sono le scelte giuste, le letture giuste, più ci lavori più alzeranno il livello. Conosco solo questa squadra e questo faremo, sia coi giovani che con quelli più esperti. Stiamo accelerando questa crescita, ma nel campo ci sono letture da fare e a volte le fai bene e altre male. A volte ci vuole la parola con la C, ma in questa stagione siamo in crescita ma dobbiamo giocare con queste cose e noi dobbiamo insisterci".