CUADRADO, Alla Juve cresciuto come calciatore e uomo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Sky Sport, Juan Cuadrado ha ripercorso la propria storia alla Juventus. Questo un breve anticipo della lunga chiacchierata col laterale colombiano: "Torino è la mia seconda casa, qui sono cresciuto come calciatore e come uomo. Ho avuto momenti difficili quando ero bambino, come la perdita di mio padre quando avevo quattro anni, ma mia madre mi è sempre stata vicino e mi ha dato forza. Lei sapeva quale fosse il mio sogno. Quando un calciatore arriva alla Juventus, capisce subito che questa è una squadra che ha come obiettivo principale la vittoria. Vincere fa parte del DNA del club".