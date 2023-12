COMOTTO, Viola più strutturata. Al Toro manca qualcosa

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Il doppio ex della sfida Gianluca Comotto ha parlato a ToroNews.net di Fiorentina-Torino: "Sono due squadre importanti, vedremo se riusciranno a fare un ulteriore salto in avanti. La sensazione nel Torino è che manchi sempre qualcosina per raggiungere l’Europa. La Fiorentina mi sembra avere una rosa più strutturata".

Fiorentina e Torino sono le due piazze alle quali deve di più? “Con la Fiorentina per via della Champions, con il Torino per tutta una serie di motivi: inizio nella Primavera come capitano, poi arrivo a vestire la fascia anche in Prima Squadra. Segno il gol del centenario, nel mezzo c’è stato il fallimento. Penso che ci sia molto romanticismo nella mia storia granata perché ci sono tutti gli alti e tutti i bassi che contraddistinguono la vita di ognuno di noi”.