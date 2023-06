VIDEO, Messi saluta Gonzalo Jr che scoppia in lacrime

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Grandi emozioni in casa Rodriguez. L'ex difensore viola, Gonzalo, ha mostrato al figlio un video-saluti da parte di Lionel Messi e ha voluto ringraziare la Pulce per il regalo tramite un post su Instagram. Questo il commento del difensore argentino vistosamente commosso: "Vestito per l'occasione, si siede e aspetta. IO? Molto più nervoso di lui sicuramente. La mano che non smette di tremare aspettando la sua reazione. Il SUO IDOLO appare, lo saluta, lo chiama per nome e si sente meno irraggiungibile di prima. La sua emozione è la mia, le parole non escono, mi limito a guardarlo e godermi il momento... Sono già 10 volte che ha visto il video e la sua faccia non cambia, nemmeno la mia.. GRAZIE Leo Messi, abbiamo qualcosa in comune oggi mi sono sentito il migliore del mondo...".

Di seguito il post: