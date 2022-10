LECCE-ACF, I numeri del match di lunedì sera

Alla vigilia del nuovo turno di campionato, la Lega Serie A ha pubblicato come di consueto il resoconto statistico sulle gare del decimo turno. Ecco un focus sui numeri di Lecce-Fiorentina, match che chiuderà la giornata di campionato:

Il Lecce ha vinto nove delle 28 partite (9N, 10P) disputate in Serie A TIM contro la Fiorentina: soltanto contro l’Udinese, la squadra salentina conta più successi (10) nel massimo campionato. La Fiorentina ha vinto entrambe le ultime due trasferte al Via del Mare contro il Lecce in Serie A TIM, dopo che aveva ottenuto soltanto una vittoria nelle 12 gare (6N, 5P) giocate in casa dei salentini nel massimo torneo. Il Lecce ha chiuso in parità le ultime tre sfide casalinghe di Serie A TIM (tutte per 1-1) e, con il Bologna, è una delle due formazioni che conta più pareggi interni (tre, appunto) in questo campionato. La Fiorentina ha già subito quattro sconfitte in questo campionato (tutte racchiuse nelle ultime sei giornate, 1V, 1N): la Viola aveva perso quattro volte anche nei primi nove turni della scorsa Serie A TIM, vincendo però ben cinque volte nel parziale (15 punti, contro i nove attuali).

La Fiorentina ha messo a referto soltanto sette gol finora; considerando le prime nove partite di un campionato di Serie A TIM, la Viola ha fatto peggio solo nel 1986/87 (cinque reti), mentre ne aveva realizzati sette a questo punto della stagione anche nel 1980/81 e nel 1947/48. Le partite del Lecce sono quelle che in questa Serie A TIM hanno visto finora meno gol negli ultimi 30 minuti di gioco: soltanto due tra segnati (uno) e subiti (uno) dai salentini. Sfida tra la squadra che vanta il possesso palla medio più alto del campionato (la Fiorentina, 61%) e quella con il dato più basso (Lecce, 40%); quella pugliese è anche una delle due formazioni (con lo Spezia) ad avere effettuato meno tiri (82) finora in questa Serie A TIM.

Gabriel Strefezza ha già segnato quattro gol nel torneo in corso; da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (2004/05), soltanto tre giocatori del Lecce sono stati in grado di metterne a referto almeno cinque, nei primi 10 turni di un campionato di Serie A TIM: Marco Mancosu (cinque, nel 2019/20); Mirko Vucinic (cinque) e Valeri Bojinov (otto) entrambi nella stagione 2004/05. Giacomo Bonaventura è andato a segno nell’ultima trasferta di Serie A TIM giocata al Via del Mare contro il Lecce: rete con la maglia del Milan nel successo per 4-1 dei rossoneri del 22 giugno 2020. Tra i 27 attaccanti in campo almeno 500 minuti in questa Serie A TIM, soltanto Gyasi dello Spezia e Zanimacchia della Cremonese (entrambi zero) hanno partecipato attivamente a meno gol di Luka Jovic (solo uno) finora.