DA NAPOLI, Spunta il funerale delle avversarie di A

Napoli si prepara a festeggiare la festa scudetto e tra gli allestimenti spunta anche il funerale delle avversarie. Tra i preparativi della festa infatti, la piattaforna Local Team ha scovato anche allestimenti goliardici come questo cimitero della serie A, comparso nel quartiere "Case Nuove". "In un piccolo terreno è stata posizionata una bara e vari crocefissi, uno per ogni squadra avversaria del Napoli in questo campionato" si legge. Ovviamente c'è anche lo stemma della Fiorentina e la scritta "Per l'Italia intera un dolore atroce, dopo tanti anni vi abbiamo messo in croce". Ecco il post con la foto: