UDINESE, I gol vengono soprattutto dal centrocampo

Attacco spuntato a causa di infortuni (Deulofeu e Beto) o poca lucidità sotto porta? In casa Udinese, prossima avversaria - domani - della Fiorentina, ci pensa il centrocampo visto che sono già 16 le reti provenienti da quel reparto contro le 14 del reparto avanzato. Il Messaggero Veneto spiega nei dettagli questo aspetto "l'Udinese è una delle due squadre, insieme alla Lazio, a vantare almeno due centrocampisti con almeno cinque gol e cinque assist, perché Roberto Pereyra ha realizzato 5 reti e 6 assist, Sandi Lovric lo segue (5+5) e Lazar Samardzic li insegue entrambi a 5 gol e 4 assist. Complessivamente il "Tucu" ha dunque preso parte a 11 gol sui 45 totali, e col gol alla Samp realizzato al Friuli, dove ha segnato tutte le altre quattro marcature, ha eguagliato il suo record personale in una singola stagione in A. Samardzic è invece il più giovane U21 con queste cifre, mentre Lovric non aveva segnato così tanto neanche in Svizzera, dove si era fermato a 4".