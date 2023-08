RAPID, "A Firenze per fare la storia": il dato sui tifosi

In casa Rapid si respira aria di impresa storica: domani i ragazzi di Barisic scenderanno da oltralpe per giocarsi un passaggio al turno di un trofeo europeo che manca da cinque anni. Per questo il sito ufficiale dei biancoverdi parla di "Possibilità del grande colpo di stato" in Italia, dove il Rapid Vienna non ha mai vinto una gara (11 precedenti con 9 sconfitte e 2 pareggi).

Forte dell'1-0 dell'andata firmato Marco Grull, i viennesi affrontano nuovamente i viola dopo che nel frattempo hanno pareggiato in rimonta col WSG Tirol in Bundesliga tedesca. Tanto entusiasmo per i rapliders che, come riporta il sito ufficiale del Rapid, al Franchi saranno seguiti da 1.500 tifosi austriaci. Scrive la fonte biancoverde: "Con tanto cuore e ancora più passione, i nostri biancoverdi giovedì dovranno fare un'impresa a Firenze per scrivere la storia".