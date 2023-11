MILAN, Sospiro di sollievo per Tomori: la caviglia è ok

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi del Milan per le condizioni di salute di Fikayo Tomori, uscito venerdì sera all’intervallo di Inghilterra-Malta ma che non ha riportato nessun tipo di infortunio, come confermato anche dal giocatore su Instagram che, rispondendo ad un follower che gli ha chiesto come stava, ha scritto “tutto bene” con un pollice in alto. Sorride dunque Pioli, che comunque per la sfida contro la Fiorentina dovrà fare sicuramente a meno di Giroud - squalificato - e Leao - infortunato - e valutare gli acciaccati Calabria, Loftus-Cheek, Kjaer e Pulisic. Martedì, poi, riprenderà a lavorare la squadra e ci saranno i primi rientri dalle nazionali che si concluderanno fra mercoledì e giovedì.

Sono stati otto i rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali: Krunic, Tomori, Reijnders, Okafor, i tre francesi Maignan, Theo Hernandez e Giroud e Musah. Lo scrive oggi Tuttosport.