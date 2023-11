FirenzeViola.it

Allarme attacco per il Milan, che dunque corre ai ripari portando in panchina un giovanissimo, Francesco Camarda, classe 2008. L'idea c'era già da tempo ma per convocare il giocatore, che non ha ancora un contratto da professionista, era necessaria una deroga della Federazione. Che, dopo la richiesta del Milan, è dunque arrivata in giornata.