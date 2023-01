MEDEL, Out da 2 settimane, potrebbe tornare contro i viola

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Gary Medel cercherà in tutti i modi per recuperare per la sfida di domenica prossima al Franchi contro la Fiorentina. La lesione al quadricipite destro evidenziata dopo l'impegno di Coppa Italia contro la Lazio lo ha costretto a saltare le ultime due sfide, adesso il cileno farà di tutto per tornare a disposizione di Motta 17 giorni dopo l'infortunio ed essere in campo contro i viola.