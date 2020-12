MARINO, Vittoria coi viola importante per la classifica

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus: "Negli scorsi anni li abbiamo fatti soffrire, ci proveremo anche quest'anno perché secondo me abbiamo una rosa per poter fare bene sia in casa che in trasferta".

Quanto disturba il caso Gomez? "Io credo sia centrale l’Atalanta, dobbiamo analizzare le ultime due partite. La vittoria con la Fiorentina ti permette di stare lì, poi è arrivato anche il Real Madrid. Abbiamo vissuto dieci giorni in maniera vorticosa, ma ricordiamo chi c'è in panchina e cosa ha dato per questa maglia".

È un rebus risolvibile? "Io sono positivo, metto sempre l’Atalanta al centro di tutto".