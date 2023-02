MAIGNAN, Può tornare contro l'Atalanta e giocare contro i viola

La partita con l'Atalanta di domenica sera potrebbe sancire il ritorno di Maignan ma ancora è tutto da stabilire.Come riporta oggi il Corriere dello Sport nel pomeriggio di ieri, Mike Maignan è tornato ad allenarsi interamente in gruppo nella giornata di ieri. Una boccata d'aria fresca per tutti, dal portiere a Pioli, passando per compagni di squadra e tifosi. Il francese è clinicamente guarito ma ciò non vuol dire che sarò per forza della partita domenica sera contro l'Atalanta: anche per un estremo difensore va considerata la condizione e Maignan, come detto, non gioca da 5 mesi. La presenza in campo o meno di Mike sarà stabilita dai prossimi allenamenti, quelli che saranno deputati nello specifico alla preparazione della gara. L'obiettivo primario di Pioli e il suo staff è avere il portiere pronto per l'8 marzo, giorno della gara di ritorno con il Tottenham: per far sì che questo accada è bene che Maignan riesca a giocare qualche partita prima dell'appuntamento di Londra, fargliene fare due sarebbe sicuramente lo scenario ottimale.