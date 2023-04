INTER, Ora Inzaghi è a rischio: c’è l’idea De Zerbi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sui nomi che potrebbero sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter per la prossima stagione, qualora arrivasse l’esonero. Il grande sogno è il ritorno di Antonio Conte, ma le casse nerazzurre non sono in grado di pagare i 12 milioni netti d’ingaggio. Lui ha voglia di tornare in Italia, ma dovrebbe accontentarsi di un ridimensionamento anche sul mercato, che non potrebbe essere certamente quello del 2019, quando approdò a Milano per la prima volta. Altro nome assai gradito in dirigenza è Roberto De Zerbi. Piace il suo calcio e la sua cultura del lavoro, l’Inter ha già fatto un sondaggio col presidente del Brighton a Miami, ma servirebbero altri incontri. Anche perché De Zerbi, ad ora, sta bene in Premier.