INTER, Infortunio per Bastoni. A rischio per la Fiorentina?

Come comunicato dal club nerazzurro, gli esami clinici ai quali si è sottoposto Alessandro Bastoni hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore salterà sicuramente la gara con la Juventus. Come riportato da Sky Sport il suo rientro è previsto dopo la sosta per le Nazionali, con Inzaghi che spera di riaverlo a disposizione per la gara con la Fiorentina. Qualora non fosse al 100% per la gara con i viola, Inzaghi deciderà di non rischiarlo e Bastoni tornerà in campo nella partita successiva, la semifinale di Coppa Italia con la Juventus.