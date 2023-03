GIACINTI, Barcellona? Prima pensiamo alla Fiorentina

Così Valentina Giacinti, attaccante della Roma Femminile (ed ex viola), ai canali ufficiali del club sulla gara col Barcellona: "Prima dobbiamo pensare alla Fiorentina, ma già al sorteggio avevamo immaginato tutto e ci stiamo immaginando uno stadio pieno. Siamo felici e cariche di voler mostrare il calcio femminile a tutta la città di Roma. Al ritorno giocheremo al Camp Nou e sarà stupendo, indescrivibile. Vogliamo arrivarci con un risultato positivo per far sì che sia ancora più spettacolare come sfida. Dobbiamo affrontarle con intelligenza e pazzia, abbiamo la testa e il carattere, quello che ci contraddistingue è la pazzia di crederci, di prendere alte le avversarie e provare le giocate. Il calcio italiano è cambiato negli ultimi 6-7 anni, prima ci si allenava la sera, c’erano compagne che dovevano lavorare oltre che giocare, non avevamo palestre e strutture adeguate. È stata la nostra forza, delle giocatrici che hanno partecipato al mondiale del 2019, siamo riuscite a portare quello che abbiamo vissuto e buttarlo in campo. Il professionismo è stato un passaggio importante a livello di tutele, ma già l’ingresso delle società importanti ci aveva reso semiprofessioniste, mancava questo tassello. Poule Scudetto? Ci saranno tante partite avvincenti, peccato che sia arrivata quest’anno, è uno stimolo in più per crescere e per gestire momenti".