GENOA, Ecco i convocati di Gilardino: ben sei assenti

A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, valida per l'esordio in campionato, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati. Presente il grande atteso Mateo Retegui, che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Gudmundsson, mentre non ci saranno Sabelli e Strootman, squalificati, e gli indisponibili Matturro, Messias, Vogliacco e Melegoni.

Ecco la lista completa:

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva.

Difensori: Bani, Biraschi, Dragusin, De Winter, Hefti, Marin, Vasquez.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Jagiello, Thorsby.

Attaccanti: Aramu, Coda, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Puscas.