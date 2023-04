GASPERINI, Fiorentina signora squadra. Pari che dà morale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini ha commentato su Dazn il pareggio della sua Atalanta contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Faccio sempre i complimento a Italiano, anche quando era a La Spezia: è veramente bravo".

Nell'ultima palla di Boga è mancata lucidità

"Il calcio è fatto di centimetri, era un'occasione favorevole. Muriel non c'è arrivato per poco e a quel punto avremmo vinto la partita".

E' ottimista dopo questo risultato?

"Se avessimo vinto sarebbe cresciute le possibilità di arrivare in alto. La Fiorentina comunque è in un ottimo momento, è un'ottima squadra e lo sta dimostrando e noi venivano da una sconfitta pesante con il Bologna. Questo pareggio ci dà morale per agganciare le altre lì davanti".

C'è un po' di rammarico per questo stop visti i risultati delle altre?

"Il campionato è così, non riguarda solo noi. Non è facile dominare sempre. La Fiorentina, che è una signora squadra, Torino, Sassuolo e altre stanno togliendo i punti a chi gli sta davanti. Certe squadre si sono avvicinate di molto. Noi non so bene in che fascia possiamo metterci, ma non credo nella stessa di Juve, Inter e Milan, anche se siamo sempre lì. Per l'Europa comunque siamo lì".

Si sente di farsi i complimenti?

"Le aspettative sull'Atalanta sono alte e si pensa che se non si vada in Europa si fallisca. Abbiamo avuto acciacchi e rendimenti più bassi, ma altri come Scalvini, Lookman, Hojlund e Koopmeiners sono cresciuti tanti. Mi auguro si possa andare in Europa, ma vanno fatti i complimenti ai giocatori".