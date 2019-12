FONSECA, Abbiamo giocato una bellissima partita

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla così a Sky Sport dopo il poker giallorosso in casa della Fiorentina: "Sono molto soddisfatto, è stata una vittoria importante dopo una buona partita, preparata ed eseguita bene. Non era facile, la Fiorentina contro le big ha fatto buoni risultati, ma oggi abbiamo giocato una bellissima partita".

Quarto posto riduttivo per questa Roma? "Per me la cosa più importante è solo la prossima partita. In questi mesi abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma abbiamo ancora da imparare e migliorare, perché vogliamo vincere sempre".

Dove pensa di aver migliorato di più la squadra? "Potevamo controllare meglio i momenti della partita con il pallone, ma non è l'unico aspetto da migliorare. Ma l'evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti delle idee. Per me questa è la cosa più importante".

Bassa la clausola di Pellegrini a 30 milioni? "(ride, ndr) Non ne voglio parlare... Ha tante qualità, è un giocatore molto intelligente che cerca gli spazi giusti nei tempi giusti. E poi ha capacità di decisione: non sembra così giovane...".

Questa Roma ha la stessa qualità brasiliana dello Shakhtar? "Il merito è dei giocatori, credono alle idee. Non è facile in Italia avere una squadra che punta molto sul possesso, ma piano piano stanno capendo quanto importante sia averla sempre, ed offrire linee di passaggio. Stanno cambiando la loro testa, i miei giocatori". Soddisfatti di quanto fatto? "Se siamo quarti ed abbiamo vinto, non dobbiamo pensare che va tutto bene. Non abbiamo finito ancora neanche la prima parte del campionato, è importante proseguire".

Aspetta qualcosa a gennaio? "Ho detto che a gennaio non è un mercato facile. Chi viene deve essere migliore di chi abbiamo adesso, e non è facile".