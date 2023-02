DANILO, Domani sarà la partita n°100 in bianconero

Domani contro la Fiorentina, il difensore della Juventus Danilo toccherà le 100 presenze con la maglia bianconera in Serie A. Il brasiliano è diventato un perno della rosa di Massimiliano Allegri, tanto sul campo quanto all'interno dello spogliatoio. Sullo sfondo, scrive Tuttosport, resta quel contratto in scadenza nel 2024 da rinnovare, ma per la firma non dovrebbero esserci problemi. La trattativa non è ancora così calda, ma nelle prossime settimane secondo il quotidiano le parti si sederanno al tavolino col preciso intento di chiudere e mettere nero su bianco un prolungamento che sembra quasi scontato.