CREMONESE, Chiriches, Tsadjout e Benassi in forse

Cremonese al lavoro in mattinata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Lavoro defaticante per gli undici scesi in campo nella formazione iniziale schierata domenica alla Dacia Arena di Udine - si legge nel report ufficiale del club - mentre il resto del gruppo ha svolto il seguente programma: attivazione fisica, esercitazioni tecniche, esercitazioni sul possesso palla e partita finale. Attività differenziata per Chiriches (in parte sul campo). Non si sono allenati Ciofani (che sta recuperando dall’influenza), Tsadjout (problema muscolare al flessore) e Benassi (forte contusione al piede); per gli ultimi due nelle prossime ore sono in programma accertamenti strumentali. La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì mattina.